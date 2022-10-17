Уровень воды в Неве начал падать после подъема выше 120 сантиметров

Уровень воды в Неве начал падать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вода начала отступать из Петербурга. Уровень по футштоку у Горного университета поднимался выше 120 сантиметров, но ближе к часу дня пошел в обратном направлении. Максимальная отметка была в 122 сантиметра, а на 13:45 она составляет уже 117.

- Ветер дует - вода поднимается. К 12 часам 50 минутам уровень воды в Неве поднялся до отметки в 122 см. Скорость ветра в порывах в акватории Финского залива за последние 3 часа достигала 26 метров в секунду, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Успокоилась стихия окончательно, или еще стоит ждать от нее сюрпризов, пока неизвестно. Однако пик шторма обещали именно к полудню. Ног вторник прогноз дает уже более спокойную ситуацию, а в среду синоптики и вовсе обещают возвращение солнца.

Но дамба, закрытая утром из-за угрозы наводнения, пока еще не открыта.