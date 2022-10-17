Проезд по Английской набережной ограничат на две недели. Фото: Яндекс.Карты.

Движение по участку Английской набережной частично перекроют до конца октября Две недели здесь будут ремонтировать тротуар, в связи с чем машинам останется меньше места. об этом водителей предупреждают в Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

- С 17 по 31 октября в связи ограничивается движение транспорта по Английской набережной от Замятина переулка до площади Труда, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Кроме этого, на полгода, с 17 октября 2022 по 17 мая 2023 года в Парголово будет частично закрыт проезд по участку Легковой улицы от КАД до Комендантского проспекта.

А в Лисьем Носу на неделю, с 19 по 25 октября, полностью перекроют движение по Лосиной улице от Моховой до Озерковской.