Ладожский мост на трассе «Кола» в Ленобласти разведут днем 18 октября

Мост через Неву планируется развести во вторник. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский

Разводку Ладожского моста на трассе «Кола» перенесли из-за погодных условий. Ранее перекрыть движение на дороге планировалось 17 октября, но судовладелец из-за неблагоприятных погодных условий не успевает добраться до моста в запланированное время.

- Мост через Неву планируется развести во вторник, 18 октября, с 10:00 до 10:45 и с 15:00 до 15:45. Соответственно, в это время движение по трассе будет остановлено, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Сначала по реке пройдет яхта «Апостол Андрей», высота которой 23 метра. Второй раз мост разведут для барже-буксирного состава «Речной -51» + «ПСКР» + «Шлюзовой-48», высота которого 19,9 метров.