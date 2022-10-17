Смольный снизит налоговую нагрузку для организаций Петербурга

В 2023 году останется на прежнем уровне ставка налога на имущество организаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге планируется снизить налоги. Этот вопрос обсудили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

- В 2023 году останется на прежнем уровне ставка налога на имущество организаций – 1,5%. Налог на имущество физлиц тоже останется прежним – 1,5 %, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Для организаций, деятельность которых связана с культурой, искусством, образованием, спортом, здравоохранением и соцобеспечением, сохранится льгота 50% по налогу в городской бюджет на имущество организаций.

Объекты, деятельность которых связана с социально-культурной сферой, планируется освободить от уплаты налога на имущество. Для этого организация должна быть создана в рамках концессионных соглашения с Россией, на срок до десяти лет.

- Для новых предпринимателей все еще будут доступны «налоговые каникулы» в следующем году. Кроме этого, расширится перечень видов деятельности, которым доступна такая льгота, - добавили в Смольном.

Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от уплаты налогов в 2023 году.