Трех мобилизованных в Петербурге вернули домой

Трех незаконно мобилизованных в Петербурге вернули домой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге домой вернули троих мужчин, которые были незаконно мобилизованы Об этом 17 октября 2022 года рассказал губернатор Александр Беглов, к которому горожане обратились с жалобами на эти истории.

- Получил сообщение, что среди призванных – мужчина, которому недавно была сделана операция с установкой имплантата. До сих пор действуют медицинские ограничения, - рассказал градоначальник.

Также в пригороде Северной столицы оказался мобилизован аспирант одного из университетов. Помимо того, что мужчина учился, так еще он является высококвалифицированным IT-специалистом в крупной компании.

Третий случай мобилизации произошел с мужчиной, у которого диагностировано сразу несколько сердечно-сосудистых заболеваний. Также выяснилось, что у него имеется бронь на работе.

По всем случаям была проведена работа и мужчины вернулись со сборов домой.