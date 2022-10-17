Петербурженка 13 лет провела в бегах, скрываясь от полиции на Алтае

Петербурженку поймали спустя 13 лет в бегах. Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сбежавшую из-под домашнего ареста петербурженку задержали сотрудники отдела розыска Управления Федеральной службы управления наказаний (УФСИН). На поиски женщины потребовалось более 13 лет. В 2009 году она успела скрыться, но была осуждена заочно на 3,5 лишения свободы заочно.

- Женщина постоянно меняла место жительства. За 13 лет она успела побывать в Анапе, Шерегеше и нескольких городах Алтайского края, - сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Но около месяца назад беглянка вернулась в город на Неве. Здесь она поселилась в одной из комнат коммуналки под чужим именем. Однако хитрость не спасла, женщину задержали сыщики.

Сейчас задержанная арестована, ее дальнейшую судьбу определит суд.