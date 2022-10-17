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Общество17 октября 2022 12:34

«Черкизово» усилит выпуск продукции эконом-класса под Петербургом

На предприяти будут выпускать новый вид сосисок
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Группа «Черкизово» запустила производство ветчины на площадке под Петербургом

Группа «Черкизово» запустила производство ветчины на площадке под Петербургом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания "Пит-Продукт", которая входит в состав группы "Черкизово", собирается увеличить производство в два раза. На предприятии в Горелово в Санкт-Петербурге начнут выпускать до 2,2 тысяч тонн продукции в месяц. Об этом 17 октября 2022 года сообщает "Коммерсантъ".

- В октябре компания запустила новый цех по производству ветчины под брендом "Империя вкуса". С ноября на площадке будет выпускаться новый вид сосисок под брендом "Черкизово", - пишет издание.

Отмечается, что эта продукция будет эконом-класса, так как за последнее время спрос на продукты в средней ценовой категории упал. Известно, что инвестиции в запуск производства не должны превысить порядка 3 миллионов долларов.

Сейчас завод в Петербурге загружен всего на 30-35 процентов, но с началом нового производства его мощности будут использоваться на 60-65 процентов.