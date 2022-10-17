«Черкизово» усилит выпуск продукции эконом-класса под Петербургом

Группа «Черкизово» запустила производство ветчины на площадке под Петербургом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания "Пит-Продукт", которая входит в состав группы "Черкизово", собирается увеличить производство в два раза. На предприятии в Горелово в Санкт-Петербурге начнут выпускать до 2,2 тысяч тонн продукции в месяц. Об этом 17 октября 2022 года сообщает "Коммерсантъ".

- В октябре компания запустила новый цех по производству ветчины под брендом "Империя вкуса". С ноября на площадке будет выпускаться новый вид сосисок под брендом "Черкизово", - пишет издание.

Отмечается, что эта продукция будет эконом-класса, так как за последнее время спрос на продукты в средней ценовой категории упал. Известно, что инвестиции в запуск производства не должны превысить порядка 3 миллионов долларов.

Сейчас завод в Петербурге загружен всего на 30-35 процентов, но с началом нового производства его мощности будут использоваться на 60-65 процентов.