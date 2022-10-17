В Финляндии обанкротился торговый центр, рассчитанный на российских туристов

Рассчитанный на россиян финский ТЦ подал заявление о банкротстве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупный торговый центр Zsar («Царь») обанкротился в Финляндии. Распродажный комплекс - аутлет - был рассчитан на российских туристов, отсюда и название. Но пандемия и нынешнее осложнение политической ситуации подорвали все бизнес-планы.

- Zsar подал заявление о банкротстве в уездный суд Хельсинки в понедельник, 17 октября, - пишет издание Yle.

Одновременно с материнской компанией заявление о банкротстве подала и ее «дочка».

Напомним, что Финляндия закрыла границу для российских туристов в ночь на 30 сентября. Теперь въехать в Суоми могут только определенные категории граждан РФ, а также транзитные туристы имеющие визу и билеты в другие страны.

Одновременно с этом финские власти намерены выделит почти 140 миллионов евро на строительство забора на границы с Россией, чтобы в «экстренной ситуации» отгородиться от потоков беженцев.