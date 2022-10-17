Крупный складской комплекс построят в Металлострое Петербурга

В Металлострое планируется построить складской комплекс Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в поселке Металлострой построят крупный складской комплекс. Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Известно, что право аренды на земельный участок инвесторы смогут получить на аукционе. Об этом 17 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Проведение аукционов на право аренды участков под конкретные цели – один из эффективных механизмов работы с инвесторами. В результате торгов реализуются нужные городу проекты. Это обеспечивает наших жителей рабочими местами, а бюджет – налоговыми поступлениями, - отметил градоначальник.

В планах на данном участке земли построить склад площадью в 10 тысяч квадратных метров. В открытых торгах могут принять участие заинтересованные инвесторы.