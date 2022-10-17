Петербуржец, нанявший киллера для убийства бывшей жены, проведет 6 лет в колонии

Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд вынес приговор мужчине, который пытался заказать убийство бывшей супруги. Преступление он планировал с января 2020 года по октябрь 2021 года. Но воплотить задуманное в реальность так и не получилось.

- Мужчина хотел убить жену, чтобы жить со своей дочкой и не платить алименты на ее содержание, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Знакомый мужчины должен был помочь ему найти киллера. Этому знакомому обозленный супруг даже рассказал, в какие дни лучше всего напасть на бывшую жену. Также, соучастники договорились об условных знаках, чтобы сообщить о том, что преступление состоялось.

Тогда мужчина передал аванс в размере 500 тысяч рублей. Однако соучастник обратился в полицию, чтобы предотвратить задуманное знакомым убийство. Полицейские задержали петербуржца во время передачи оставшегося миллиона соучастнику. Тогда злоумышленник был уверен, что убийство уже состоялось.

Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы. Это время петербуржец проведет в колонии строгого режима.