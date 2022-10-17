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Туризм17 октября 2022 12:57

Больше шести миллионов туристов посетили Петербург с начала года

Точную цифру озвучил вице-губернатор Борис Пиотровский
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Почти 6,5 млн туристов посетили Петербург с начала года.

Почти 6,5 млн туристов посетили Петербург с начала года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 6,5 миллионов туристов побывали в Петербурге с начала нынешнего года. Итоги высокого летнего турсезона еще окончательно не подведены, но власти Северной столицы надеются и на осенне-зимний сезон.

- Топ-5 причин для посещения Петербурга в осенне-зимнем сезоне: культурно-познавательный туризм с посещением музеев, общение с друзьями, деловой, событийный, медицинский туризм, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

По подсчетам властей, за девять месяцев нынешнего года Петербург посетило 6,4 миллиона туристов. При том, что за весь 2021 год было около шести миллионов.

Большая часть путешественников - россияне. Международный турист так и не восстановился после падения во время пандемии.