Больше шести миллионов туристов посетили Петербург с начала года

Почти 6,5 млн туристов посетили Петербург с начала года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 6,5 миллионов туристов побывали в Петербурге с начала нынешнего года. Итоги высокого летнего турсезона еще окончательно не подведены, но власти Северной столицы надеются и на осенне-зимний сезон.

- Топ-5 причин для посещения Петербурга в осенне-зимнем сезоне: культурно-познавательный туризм с посещением музеев, общение с друзьями, деловой, событийный, медицинский туризм, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

По подсчетам властей, за девять месяцев нынешнего года Петербург посетило 6,4 миллиона туристов. При том, что за весь 2021 год было около шести миллионов.

Большая часть путешественников - россияне. Международный турист так и не восстановился после падения во время пандемии.