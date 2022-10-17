Фотосессию полярной медведицы показали в Ленинградском зоопарке

Белую хищницу сфотографировали в воде с золотой осенней листвой. Фото: Ленинградский зоопарк

Полярная медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка позировала на собственной фотосессии. Октябрьские снимки хищной красавицы опубликовали сотрудники зверинца в Telegram-канале.

- Больше всего белая медведица любит свеклу и рыбку. За ними она с удовольствием смело ныряет в бассейн, чтобы достать любимые лакомства из воды, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Белую хищницу сфотографировали в воде с золотой осенней листвой. Медведица позировала на камеру, как настоящая фотомодель, а мягкий свет осенних солнечных лучей украсил шикарные фотоснимки.

- Снежинка и красавица, - прокомментировала фотографии жительница Петербурга.