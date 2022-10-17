«Газель» смяла легковушку у Осиновой Рощи в Петербурге

«Газель» смяла легковушку на Выборгском шоссе в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. Возле Осиновой Рощи "Газель" въехала в легковой автомобиль, смяв всю его заднюю часть. Инцидент случился днем в понедельник, 17 октября 2022 года. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- У Осиновой Рощи "Газель" вьехала в зад легковушке, - рассказали свидетели аварии,

Судя по снимкам с места ДТП, грузовичок особо не пострадал. А вот легковому автомобилю досталось серьезно. Весь его задний бампер и задняя часть оказались смяты.

На данный момент ничего не сообщается о пострадавших. Служб пока что на месте нет.

Однако из-за аварии на Выборгском шоссе начала собираться пробка. Затор наблюдается в обе стороны за пределами КАД.