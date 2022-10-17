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Общество17 октября 2022 13:32

Дамбу в Петербурге открыли после понижения уровня воды в Неве

Кронштадтский корабельный форматер свободен для движения судов
Анастасия НУРАДИЛОВА
17 октября максимальный уровень воды в Финском заливе составил +153 сантиметра

17 октября максимальный уровень воды в Финском заливе составил +153 сантиметра

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за активного понижения уровня воды со стороны Финского залива дирекция дамбы приняла решение открыть затворы комплекса защитных сооружений. С 15:20 17 октября проточность акватории восстановлена.

- Такое решение принято из-за улучшения гидрологической обстановки. Сейчас Кронштадтский корабельный форматер свободен для движения судов, - рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Петербурга.

17 октября максимальный уровень воды в Финском заливе составил +153 сантиметра. Такой результат был зафиксирован в 11:47. Западный ветер подул со скоростью 24 метра в секунду. Волны достигли высоты более трех метров.

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