Машина сбила мужчину на моноколесе и скрылась с места ДТП в Петербурге

Машина сбила мужчину на моноколесе в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге произошла необычная авария. Поздно вечером 13 октября 2022 года на проспекте Стачек автомобиль сбил мужчину, который ехал по дороге на моноцикле. После этого автомобилист даже не остановился, а сразу же поехал вперед и скрылся с места аварии. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На проспекте Стачек водитель сбил мужчину на моноколесе, - сообщили свидетели.

Авария попала на видео. На кадрах видно, как машина виляет и задевает моноциклиста, который теряет равновесие и падает на асфальт. При этом моноколесо вылетает из-под ног мужчины и катится по дороге.

Но, как оказалось, виновнику аварии не удалось далеко уйти. Следом по дороге ехал патруль Росгвардии, который принялся догонять нарушителя и вскоре водителя задержали. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.