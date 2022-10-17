Уровень воды в Финском заливе поднялся до 153 см во время шторма в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 17 октября 2022 года бушует нешуточный шторм. Из-за угрозы наводнения в городе были закрыты створы дамбы.В пиковый момент уровень воды в Финском заливе поднялся до 153 сантиметров. Об этом сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Северной столицы.

- Максимальный уровень воды Финского залива на отметке плюс 153 сантиметров был зафиксирован в 11:47 часов. Пиковые значения порывов западного ветра достигали скорости 24 метров в секунду. Высота волн составляла более 3 метров, - рассказали в дирекции дамбы.

Однако на данный момент ветер уже утих, угрозы наводнения больше нет и уровень воды в Неве и заливе начал снижаться. К 15:20 часам все затворы дамбы были полностью открыты.