Сиделки могут появиться в больницах Петербурга

Городской бюджет оплатит работу сиделок в больницах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербургских больницах могут появиться бесплатные сиделки. Правда, не у всех пациентов, а только относящихся к ряду нуждающихся категорий. Об этом говорится в законопроекте о социальном обслуживании, который вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания.

- Сиделки будут положены пациентам из домов престарелых, психоневрологических интернатов, а также детских учреждений, - пишет «Петербургский дневник».

Подразумевается то время, пока человек находится в стационаре. Платить за услуги сиделок будет городской бюджет, а не родственники больных.

Новую норму должен утвердить парламент. Вероятность этого весьма высока, так как 18 октября слушание по вопросу принятия закона пройдет уже в третьем чтении. После этого документ уйдет на подпись губернатору.