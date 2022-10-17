Ветер обрушил строительные леса с дома в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 17 октября 2022 года, бушует сильный ветер. Штормовые порывы сносят все на своем пути. Так, в центре города из-за непогоды обрушились строительные леса. Инцидент произошел на улице Черняховского. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- На улице Черняховского у дома 5 обрушились строительные леса, - рассказали очевидцы.

На данный момент не сообщается, пострадал ли кто-то из людей, проходящих мимо, либо рабочих, которые реставрируют здание.

Сейчас на месте уже работают спасатели. Они проверяют оставшуюся конструкцию, разбирают то, что стоит неустойчиво, чтобы леса не повалились дальше.

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