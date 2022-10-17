Жительница Петербурга укусила за ногу участкового и получила условный срок

Вину нарушительница признала полностью и раскаялась Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд назначил наказание жительнице Петербурга, которая сопротивлялась при задержании. Женщина находилась на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские посчитали это нарушением порядка. Инцидент произошел в Адмиралтейском районе в июле этого года.

- Женщина укусила за ногу участкового, который хотел доставить нарушительницу в отдел полиции. А другого сотрудника полиции она хватала за форму и била руками в грудь и по плечам. А потом еще и поцарапала сотруднику плечо, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Вину нарушительница признала полностью и раскаялась. У женщины есть ребенок. Соседи никаких замечаний по поводу ее поведения не высказали. Кроме этого, у обвиняемой несколько хронических заболеваний. Суд назначил дебоширке один год и четыре месяца лишения свободы условно.