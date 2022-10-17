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Общество17 октября 2022 14:50

Команда из Петербурга получила награду за проект в сфере молодежного туризма

Коллектив Северной столицы занял призовое место в номинации «Промышленный туризм»
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Команда Санкт‑Петербурга получила награду за проект в сфере молодежного туризма

Команда Санкт‑Петербурга получила награду за проект в сфере молодежного туризма

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Команда Санкт-Петербурга получила награду за проект в сфере молодежного туризма. Проект «Погружение в мир IT» занял призовое место в номинации «Промышленный туризм» Всероссийского конкурса детских туристских проектов 2022 года. Об этом 17 октября 2022 года рассказали в Смольном.

- Представленный Петербургом проект был создан центром довузовского образования Санкт Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в сотрудничестве с туристской компанией города. Программа представляет собой образовательный тур, сочетающий культурную составляющую с погружением в инновационные технологии IT-сферы, - рассказали в городской администрации.

Сам конкурс проводился Федеральным агентством по туризму. В нем приняли участие 189 проектов из 59 регионов страны.