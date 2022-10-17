Бойцы трех батальонов из Петербурга получили наборы дополнительной экипировки

Амуницию для мобилизованных доставили из Петербурга Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Военнослужащие батальонов «Нева», «Павловск» и «Кронштадт» получили наборы дополнительной экипировки. Амуницию для мобилизованных доставили из Петербурга. Резервистам ее передал руководитель администрации Петербурга Валерий Пикалев.

- Для наших ребят важна экипировка, она обеспечивает удобство во время выполнения поставленных задач, - написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

В комплекте есть спецоборудование, лекарства, средства личной гигиены, куртки и перчатки, спальные мешки, берцы и бронежилеты. Военнослужащие поблагодарили жителей Петербурга за поддержку.

- Забота о семьях мобилизованных, предоставление льгот и поддерживающее сопровождение – это важная часть нашей работы, - добавил глава города.