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Общество17 октября 2022 14:59

Бойцы трех батальонов из Петербурга получили наборы дополнительной экипировки

Амуницию резервистам передал руководитель администрации Петербурга Валерий Пикалев
Анастасия НУРАДИЛОВА
Амуницию для мобилизованных доставили из Петербурга

Амуницию для мобилизованных доставили из Петербурга

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Военнослужащие батальонов «Нева», «Павловск» и «Кронштадт» получили наборы дополнительной экипировки. Амуницию для мобилизованных доставили из Петербурга. Резервистам ее передал руководитель администрации Петербурга Валерий Пикалев.

- Для наших ребят важна экипировка, она обеспечивает удобство во время выполнения поставленных задач, - написал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

В комплекте есть спецоборудование, лекарства, средства личной гигиены, куртки и перчатки, спальные мешки, берцы и бронежилеты. Военнослужащие поблагодарили жителей Петербурга за поддержку.

- Забота о семьях мобилизованных, предоставление льгот и поддерживающее сопровождение – это важная часть нашей работы, - добавил глава города.