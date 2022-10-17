Закон о реновации в Петербурге приостановили до 1 января 2024 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Закон о реновации в Санкт-Петербурге приостановили официально. Губернатор Александр Беглов 17 октября 2022 года подписал закон о приостановлении действия отдельных положений о комплексном развитии жилой застройки в Северной столице. Об этом сообщили в Смольном.

- Действие отдельных положений закона «О градостроительной деятельности» приостанавливается до 1 января 2024 года, - сообщили в администрации города.

Так, временно отменены пять положений. Это порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию и порядок реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Также временно не будут устанавливаться критерии для многоквартирных домов, которые не признаны аварийными или подлежащими сносу, либо же реконструкции. Помимо этого, в законе временно не будет работать и порядок проведения голосования жильцов домов, которые попадают под реновацию. Обобщая, в целом процесс реновации в Петербурге остановлен до 1 января 2024 года.