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Авто17 октября 2022 15:39

На трассе «Кола» в Ленобласти с 18 по 24 октября перекроют полосу движения в сторону Мурманска

На оставшейся свободной полосе ограничат разрешенную скорость
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ограничение будет действовать с 18 по 24 октября

Ограничение будет действовать с 18 по 24 октября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Одну полосу движения перекроют на трассе «Кола» в сторону Мурманска. Ограничение пропускной способности введут в Ленобласти из-за ремонта на путепроводе через железную дорогу «Заневский Пост – Мга».

- Одна полоса движения в сторону Мурманска будет перекрыта из-за работ по восстановлению узла крепления деформационного шва с пролетным строением и восстановлением пришовной зоны, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ограничение будет действовать с 18 по 24 октября. На второй полосе в этом направлении ограничат скоростной режим. Машинам по свободной полосе будет разрешено передвигаться со скоростью до 50 километров в час. При этом обе полосы по направлению в Петербург будут свободными.