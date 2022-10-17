Погибшему во время спецоперации росгвардейцу установили мемориальную доску в Петербурге

Мемориальную доску установили в месте, где Ренат Гайсин учился. Фото: Росгвардия

Мемориальную доску, посвященную военнослужащему Росгвардии, открыли в Петербурге. Ренат Гайсин погиб в ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга. Мужчина защищал население Донбасса.

- Мемориальную доску установили в месте, где Ренат Гайсин учился. Она расположена на стене учебной аудитории факультета материально-технического обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

На церемонии открытия присутствовали преподаватели офицера, сослуживцы и ветераны войск.

Ренат Гайсин служил с 2001 года. За самоотверженность и отвагу указом президента подполковник награжден орденом Мужества посмертно.