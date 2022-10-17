Штормовой ветер унес яхту в Финский залив в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра не устояла на месте яхта, пришвартованная к причалу. Инцидент произошел вечером 17 октября 2022 года в Приморском районе города рядом с Яхтенным мостом. Об этом сообщает "Мегаполис".

- В Санкт-Петербурге яхту уносит в море. Очевидцы сняли на видео, как ветер оторвал от причала судно, пришвартованное у частного причала рядом с Яхтенным мостом, и погнал его в сторону залива, - пишет издание.

Как стало известно, яхта с красивым названием "Святой Митрофан", была припаркована возле нового яхт-клуба. В какой-то момент тросы, которые ее держали у причала, не выдержали и судно понесло в открытые воды.

Очевидцы сразу же позвонили в яхт-клуб, а также МЧС. Вернули ли судно на место, пока что неизвестно.