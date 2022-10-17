Пенсионерку в Петербурге заставили платить долг за коммуналку своего соседа

Должны ли мы оплачивать коммуналку соседей? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На радио «Комсомольская правда» обратилась 68-летняя жительница Красного Села. Пенсионерка Лидия Яковлевна рассказала, что проживает в двухкомнатной коммунальной квартире, а ее сосед с 2005 года не оплачивал коммунальные услуги. В итоге накопился долг – около 60 тысяч рублей. Суд, по словам Лидии Яковлевны, решил, что платить за соседа должна именно она. С пенсионного счета пожилой женщины списывали половину пенсии в счет долга. «КП-Петербург» обратилась к специалистам, чтобы узнать, как такое могло произойти и что с этим делать.

- Прежде всего, рекомендуем обратиться в суд для ознакомления с материалами гражданского дела, - объясняет директор отделения «Юг» мультисервисной компании ДОМСПБ Андрей Матюк. - Не требуется особенных юридических знаний, чтобы увидеть банальные ошибки и нарушения: например, кредитор подал документы в суд, указав, что квартира имеет одного собственника.

Если у гражданки с документами все в порядке, и она является добросовестным плательщиком, то она сможет это доказать в суде самостоятельно, не прибегая к услугам юристов.

Такие сложные ситуации могут возникать, когда бывшие родственники проживают в одной квартире, но при этом не оформили раздел имущества по долям. Они остаются владельцами недвижимости на праве общей совместной собственности. Именно в таких ситуациях и становится возможным солидарное взыскание коммунальных платежей.