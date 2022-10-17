Санитарно-профилактические мероприятия против коронавируса отменили в Петербурге с 17 октября

В Петербурге отменили дополнительные санитарно-профилактические мероприятия против ковида Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 17 октября 2022 года отменили еще ряд коронавирусных санитарно-профилактических мероприятий. Такое постановление подписала главный государственный врач по Северной столице Наталия Башкетова. Об этом сообщили в Роспортребнадзоре.

- Оценив эпидемиологическую обстановку постановляю отменить с 17 октября проведение дополнительный санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению ввоза и распространения коронавируса, - говорится в постановлении.

Это значит, что при входе в различные учреждения, включая торговые центры, поликлиники и многие другие, больше не потребуется термометрия, обязательная обработка рук, дополнительная уборка и проветривание помещений.

Также отменяется проведение дополнительных санитарно-профилактических мероприятий в учреждениях социальной защиты населения города.