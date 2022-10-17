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Происшествия17 октября 2022 17:48

МЧС выезжали более 25 раз из-за падения деревьев и рекламных щитов во время шторма в Петербурге 17 октября

Благо, из-за стихии никто не пострадал
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
МЧС выезжали более 25 раз из-за падения деревьев и рекламных щитов во время шторма в Петербурге 17 октября

МЧС выезжали более 25 раз из-за падения деревьев и рекламных щитов во время шторма в Петербурге 17 октября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ветер устроил настоящий переполох в Санкт-Петербурге. С самого утра 17 октября 2022 года в городе бушует настоящая стихия. Порой сила ветра достигала 24 метров в секунду. Из-за этого падали деревья, рекламные щиты, строительные леса и многое другое. Об этом сообщили в МЧС Северной столицы.

- Дождь и порывистый ветер накрыли Северную столицу. Последствия разгула стихии пришлось устранять общими усилиями городских служб жизнеобеспечения и спасателей. Так, по данным на 20 часов, сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили 26 выездов для ликвидации угрозы или падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Благо, ни одно дерево или железная конструкция не упали на людей, поэтому пострадавших нет.

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