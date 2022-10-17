Проезд по дамбе Петербурга ограничили с 17 октября

Проезд по дамбе Петербурга ограничили с 17 по 23 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дамбе Санкт-Петербурга с 17 октября 2022 года ограничили проезд в вязи с дорожными работами. Движение частично будет перекрыто на протяжении нескольких дней вплоть до 23 октября. Планируется попеременно перекрывать полосы. Об этом автомобилистов предупредила дирекция комплекса защитных сооружений города от наводнений.

- Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим, - сообщили в пресс-службе дамбы.

Так, на время работ будут перекрываться полосы: на внутреннем кольце КАД левая полоса с 119 по 120 километр, правая полоса с 138 по 139 километры, по внешнему кольцу КАД левая полоса с 119 по 120 километр и правая полоса с 139 по 140 километры.