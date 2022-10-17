Скрининг для младенцев для выявления 36 заболеваний начнут делать в Петербурге

В Петербурге начнут проводить скрининг для младенцев, способный выявить 36 заболеваний Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начиная с 2023 года в медицинских учреждениях начнут проводить новый расширенный скрининг для младенцев. Эта технология способна выявить редкие заболевания у малышей. Так, теперь специалисты смогут выявлять не пять редких заболеваний, а сразу 36. Об этом 17 октября 2022 года пишет "Мойка78".

- Пресс-служба комитета по здравоохранению сообщила, что в понедельник, 17 октября было проведено совещание, на котором обсуждалось внедрение расширенного неонатального скрининга для новорожденных с 1 января 2023 года, - пишет издание.

Скрининг будет называться "пяточный тест". Это исследование сможет проводить каждый перинатальный центр в Северной столице. Сейчас таких учреждений в городе 21. Центры будут обязаны брать анализ крови у новорожденных малышей с начала следующего года.