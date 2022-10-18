Сильный ветер и короткие дожди ожидаются в Петербурге во вторник, 18 октября

В Петербурге опять ветрено и сыро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй день шторма ожидает Петербург. В наступивший вторник стихия немного ослабнет, но ветер все еще будет сильным. А вот дожди постепенно уменьшат свою интенсивность. К вечеру из-за туч даже может выглянуть солнце.

- 18 октября в Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный. умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов, - сообщает городской гидрометцентр Петербурга.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, но останется около нормы - 760-757 мм ртутного столба.

К среде в Петербурге немного похолодает. Днем термометры покажут +6...+8 градусов, ожидаются кратковременные но частные дожди.