Три человека пострадали в ночном пожаре в Московском районе Петербурга

Три человека госпитализированы после пожара на улице Фрунзе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Три человека серьезно пострадали в пожаре в Московском районе Петербурга. Примерно через час после полуночи на улице Фрунзе вспыхнула квартира. На место срочно примчались наряды противопожарной службы МЧС.

- 18 октября в 00:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Фрунзе, дом 6. На первом этаже пятиэтажного жилого дома, горела трехкомнатная квартира, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В 1:18 спасатели отчитались о ликвидации огня. Из квартиры они эвакуировали трех жильцов. Все пострадавшие госпитализированы врачами скорой помощи.

На место ЧП выезжали четыре единицы техники и 17 человек личного состава. Причины пожара выясняют дознаватели.