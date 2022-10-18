Матчи «Зенита» ограничат движение в Петербурге

Матчи "зенита "традиционно ограничат движение вблизи стадиона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Две домашние игры «Зенита» традиционно изменят схему движения и парковки вблизи стадиона на Крестовском острове. Водителям придется быть внимательнее 20 и 24 октября, когда состоятся встречи Кубка России с «Крыльями Советов» и матч Премьер-лиги с «Сочи». Обе игры начнутся ближе к восьми вечера.

- С 01.00 до 23.59 прекращается движение по улице Савиной от Петровской площади к Большому Петровскому мосту; набережной Гребного канала от Бодрова переулка к Северной дороге; Крестовскому проспекту от Рюхиной улицы к Южной дороге; по Южной дороге от Крестовского проспекта к Теннисной аллее; по Северной дороги от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, - сообщает пресс-служба Смольного.

А с 17.30 до 23.59 нельзя будет проехать по частям Яхтенной улицы, Приморского проспекта, Рюхиной улицы, набережной Мартынова, Теннисной и Велосипедной аллей.

Также ограничивается стоянка автомобилей.

Напомним, что в Кубке России дела у «Зенита» идут не лучшим образом. Петербуржцы проиграли в группе и «Спартаку» 0:3 и тем же «Крыльям» 0:2, обыграв лишь воронежский «Факел». А вот в чемпионате сине-бело-голубые уверенно идут первыми. Ближайший соперник ФК «Сочи» занимает лишь шестое место.