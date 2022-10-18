Подпольное казино с клиентами штурмом взяла полиция в Петербурге

Подпольное казино накрыли в Петербурге. Фото: НУ МВД по СПб и ЛО.

Полиция штурмом взяла подпольное казино, расположенное в одной из квартир дома на Горной улице в Петербурге. В момент визита стражей порядка в игровом заведении оказались клиенты, уверявшие, что пришли поиграть в карты «в дурака». Здесь же находились администраторы казино и крупье, принимавшие ставки.

- Установлена организованная группа: организатор, администратор, четверо крупье. Заведение функционировало около двух лет и за это время дельцы смогли заработать около 50 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас трое подозреваемых: двое мужчин 1977 года рождения, организатор и администратор казино, а также девушка-крупье, задержаны. Возбуждено уголовное дело за незаконное проведение азартных игр.