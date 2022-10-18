Женщина и ребенок пострадали на пожаре на Каменноостровском проспекте

Мама с ребенком пострадали в пожаре в Петроградском районе. Фото: vk.com/spb_today

Женщина с ребенком пострадали в результате пожара на Каменноостровском проспекте. Вызов в экстренные службы поступил поздно вечером 17 октября. Звонившие сообщали о задымлении и возгорании на лестничной клетке.

- По адресу: Каменноостровский проспект, 29, на первом этаже шестиэтажного жилого дома, происходило горение обстановки и электрощита на площади 20 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В соцсетях очевидцы сообщали об огромном скоплении машин экстренных служб в самом центре Петроградской стороны. Только от МЧС на месте работали семь единиц техники и 28 спасателей. Плюс врачи скорой помощи, полиция и аварийщики.

В 23:33 пожар был ликвидирован, пострадавших женщину с ребенком увезли в больницу.

Причины ЧП выясняют дознаватели.