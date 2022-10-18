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Происшествия18 октября 2022 6:33

10-километровая пробка встала на КАДе до Софийской улицы утром 18 октября

Причиной стали ДТП и дорожные работы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КАД встал в 10-километровую пробку. Фото: Яндекс.Карты

КАД встал в 10-километровую пробку. Фото: Яндекс.Карты

Огромная пробка длиной в десять километров собралась на внутренней стороне КАД утром во вторник, 18 октября. Затор растянулся от Кудрово до развязки с Софийской улицей. Причиной стали дорожные работы, которые продлятся до 7 ноября.

- С 12 по 25 октября будут перекрыты первая и вторая полосы, а с 26 октября по 7 ноября — третья и четвертая полосы, - сообщала пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

По свободным полосам скорость ограничена 50 километрами в час.

Из-за этого весь поток, едущий в сторону Пулковского шоссе упирается в «бутылочное горлышко», собирается пробка. Ситуацию ухудшает дождь и два ДТП на подъезде к Обухово.

В целом загруженность дорог в городе оценивается на шесть баллов.