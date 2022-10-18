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Происшествия18 октября 2022 7:18

Полиция разыскивает педофила за развращение 8-летней девочки из Петербурга

Неизвестный домогался ребенка в интернете
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Восьмилетнюю петербурженку развращали в интернете

Восьмилетнюю петербурженку развращали в интернете

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает педофила, который развращал восьмилетнюю девочку. Неизвестный вел с ребенком интимную переписку в интернете, принуждая делать непотребные вещи. Об этом 18 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 14 октября в полицию обратилась мать восьмилетней девочки. Женщина рассказала, что в телефоне дочери нашла переписку порнографического характера в одном из мессенджеров, - пишет источник.

В переписке девочки с неизвестным человеком оказалось много фото и видео порнографического вида. Помимо этого, педофил постоянно побуждал ребенка производить некие действия сексуального характера через интернет.

На данный момент полиция изучает переписку, а также пытается установить собеседника ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.