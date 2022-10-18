Упавший на голову электрощиток убил рабочего на стройке в Петербурге

Упавший щиток убил человека на стройке. Фото: t.me/Megapolisonline

Упавший с высоты электрощиток убил рабочего на стройке. Все произошло в Невском районе Петербурга. По словам очевидцев, деталь лежала на подъемнике, откуда она и рухнула вниз на человека. Помочь ему не смогли.

- В 12 дня на стройке электрический этажный щит упал на работника, человек погиб, - сообщает телеграм-канал «Мегаполис».

Что могло стать причиной падения, сильный ветер или разгильдяйство, установит следствие. Сейчас причины и обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Они же позднее назовут виновных в гибели строителя.

Информации о возбуждения уголовного дела о проведении работ, не отвечающих нормам безопасности, пока не поступало.