11-летний мальчик попал в больницу после школьной драки в Петербурге

В Невском районе после школьной драки госпитализирован 11-летний ребенок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученик шестого класса из Санкт-Петербурга попал в больницу в тяжелом состоянии после школьной драки. 11-летний мальчик оказался в медучреждением с серьезной травмой живота, после того, как у него произошел конфликт в одноклассником. Об этом 18 октября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Рано утром в 5:15 часов 17 октября врачи скорой помощи госпитализировали 11-летнего мальчика из квартиры дома 46/28 по Дальневосточному проспекту с серьезной травмой живота. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, - рассказали в полиции.

Известно, что травму ребенок получил еще 14 октября. Во время учебы в школе у мальчика произошел конфликт с одноклассником, который перерос в драку. Соперник ударил пострадавшего кулаком в живот, после чего у того начались сильные боли.

На данный момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.