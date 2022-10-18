Человеческий череп в пакете принес прихожанин в церковь в Ленобласти

Прихожанин принес череп в церковь в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Всеволожского района ищет неизвестного мужчину, который принес череп в церковь. Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье в поселке Лесколово Всеволожского района Ленобласти.

- Около девяти часов вечера в церковь пришел местный житель, который принес пакет с останками и хотел его передать служащим, которые отказались, поскольку в этот момент шла служба - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Тогда мужчина оставил пакет и ушел. Позднее служители церкви раскрыли мешок и увидели его шокирующее содержимое. При этом полицию они вызвали только на следующий день.

Сейчас череп отправлен на судмедэкспертизу, а подносителя «даров» ищут. К нему у полицейских есть несколько вопросов, в том числе главный: откуда взялись останки.