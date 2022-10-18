Возгорание произошло в школе на проспекте Большевиков в Петербурге

Пожар произошел в школе на проспекте Большевиков в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга произошло возгорание. В 10:20 часов 18 октября 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о пожаре в учебном заведении, расположенном в доме 28 по проспекту Большевиков. На место немедленно выехали сотрудники спасательной службы. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- На третьем этаже здания школы в кабинете произошло возгорание внешнего накопителя, - рассказали в пресс-службе МЧС города.

На место прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Благо, их помощь так и не потребовалась, так как учителя смогли потушить возгорание еще до прибытия спасателей.

Из взрослых и детей никто не пострадал, эвакуация из здания не потребовалась. Сейчас по факту возгорания проводится проверка.