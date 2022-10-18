Депутаты петербургского ЗакСа попросили Мишустина упорядочить установку вышек сотовой связи

Депутаты петербургского ЗакСа просят правительство России изменить правила установки вышек связи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Петербургские депутаты все же решили обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой скорректировать правила развития системы сотовой связи. Народных избранников беспокоит вопрос установки вышек, который сейчас контролируется только Роспотребнадзором. И лишь в моменте согласования.

- Эксперты предлагают вверить мониторинг размещения вышек Роспотребнадзору или исполнительным органам власти. Это обеспечит неукоснительное соблюдение санитарных норм и снимет напряжение в обществе, - ранее отмечал спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

«Напряжением в обществе» депутаты называют обращения горожан, которые во-первых не уверены в отсутствии вредного влияния вышек на человека, во-вторых недовольны эстетической стороной - антенны портят внешний вид зданий.

Петербуржцы хотят ограничить установку вышек у школ, детсадов, поликлиник и других соцобъектов. Но поскольку эти вопросы регламентирует федеральная власть, депутатам пришлось просить внести изменения в нормативы у правительства России.