Бронирование работников предприятий прекращено на время мобилизации в Петербурге

Военкоматы предупредили об отмене бронирования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военные комиссариаты Петербурга предупредили о прекращении бронировании персонала организаций и предприятий. Соответствующие объявления были замечены на дверях военкомата Центрального района Петербурга.

- На время мобилизации бронирование временно прекращается, - говорится в тексте объявления.

Предварительно, причиной называется приказ Верховного суда России от 2019 года, в котором говорится, что подавать документы на бронь руководители предприятий должны заранее, не дожидаясь начала мобилизации.

Естественно, что в реальности это мало кто делал. Поэтому сейчас списки на бронь собирает городской Центр развития и поддержки предпринимательства. Всего заявки на отсрочку для сотрудников подали уже более 150 организаций Петербурга.

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