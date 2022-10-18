Мужчина погиб в жестком ДТП в Ленобласти

В результате ДТП в Тихвинском районе погиб водитель Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тихвинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась утром 17 октября 2022 года на трассе "Паша-Часовинская-Кайвакса" с участием автомобиля "Лада". Об этом рассказали в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и 47-му региону.

- Около 10:15 часов утра в полицию поступило сообщение об аварии на 65-м километре трассы в Тихвинском районе. 30-летний водитель, управляя отечественным автомобилем, не справился с управлением, выехал на левом закруглении дороги, и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали в полиции.

В результате аварии от большого количества травм водитель погиб на месте. Также в машине находился 39-летний пассажир. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.