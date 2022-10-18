Машина перевернулась на крышу на Московском проспекте в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге уже несколько дней подряд идет дождь. Из-за этого на скользких дорогах водители не справляются с управлением, что приводят к авариям. Так, утром 18 октября 2022 года ДТП произошло на Московском проспекте города в сторону центра. Об этом рассказали в социальной сети очевидцы.

- "Мини Купер" перевернулся на крышу на Московском проспекте, перед набережной реки Фонтанки в сторону центра, - рассказали очевидцы.

Как именно произошел переворот, очевидцы не сообщают. Если ли пострадавшие, также не уточняется.

Из-за ДТП на проспекте оказалась перекрыта одна полоса движения. На место быстро прибыли спасатели. Вчетвером они смогли перевернуть автомобиль обратно на колеса.

На данный момент сотрудники дорожной полиции проводят проверку.