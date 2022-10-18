СК начал проверку после обнаружения человеческого черепа в Ленобласти

СК выясняет. откуда взялся череп,принесенный в церковь в Лесколово. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи управления СК России по Ленинградской области начали проверку обстоятельств нахождения черепа, который в минувшее воскресенье принес в церковь один из жителей поселка Лесколово. Останки мужчина положил в пакет и попытался передать служителям храма, но те его не взяли. Тогда прихожанин оставил пакет и ушел. На место была вызвана полиция и эксперты.

- По данным судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре места происшествия, с момента наступления смерти человека до момента обнаружения черепа прошло более 10 лет, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следов насилия и прочих повреждений на останках не найдено.

Сейчас череп направлен в морг для более тщательного изучения, установления пола и возраста покойного, которому принадлежат останки.

Прихожанина ищет полиция.