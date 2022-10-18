В Петербурге эксперты конкурса «Доверие потребителя» начали объезд и оценку новостроек

Эксперты дадут свои оценки Фото: предоставлено организаторами

В первый день объездов эксперты посетили два объекта: ARTSTUDIO М103, Группа RBI - номинация «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге» и DigitalVillage, BecarAssetManagement - номинация «Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге».

В состав экспертной комиссии входят члены Экспертного совета конкурса, представители органов исполнительной власти, контрольных и надзорных органов, общественных объединений, специализированных СМИ, а также независимого консультанта, компании Nikoliers.

В ходе объезда эксперты, в сопровождении представителей принимающей стороны, осматривают объект, получают ответы на интересующие вопросы по технической составляющей, инфраструктуре, экономике проекта, а также проверяют на соответствие данные в анкете финалиста. Объезды продлятся до 4 ноября 2022 года. Всего эксперты объедут 26 строящихся и построенных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По итогам каждого объезда эксперты по каждому объекту заполняют чек-лист, ответы которого лягут в основу оценки конкурсной документации финалиста. Результат анализа будет представлен независимым консультантом компанией Nikoliers на заседании Экспертного совета 30 ноября 2022 года в СПбГАСУ.