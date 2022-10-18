Уголовное дело возбудили на мужчину, насмерть забившего своего друга кулаками в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину, который насмерть забил своего друга. Об этом в следственном комитете рассказали 18 октября 2022 года. Подозреваемым оказался 38-летний местный житель. Сейчас ему уже предъявлено обвинение.

- По данным следствия, 15 октября, находясь в квартире одного из домов по улице Уральской, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина нанес своему 40-летнему знакомому не менее шести ударов кулаками по голове, - рассказали в комитете.

После этих побоев мужчина скончался на месте. Вскоре полиция задержала подозреваемого и отправила его под стражу.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.