Дождь и северный ветер накроют Ленинградскую область 19 октября

Дождь накроет Ленинградскую область 19 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградскую область постепенно приходят холода. Пока что сильных заморозков не предвидится, и даже в ночное время температура воздуха останется выше нуля градусов. Однако за счет дождей и северного ветра будет не очень уютно. В МЧС 47-го региона рассказали, какой будет погода в области 19 октября 2022 года.

- 19 октября в области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха от 1 до 6 градусов тепла, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в Ленобласти также пройдут небольшие дожди. Сохранится северный ветер, днем до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха повысится немного, всего до плюс 3-8 градусов.