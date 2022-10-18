Супружескую пару нашли мертвыми в Ленинградской области

В Сланцах нашли мертвыми супругов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Сланцы Ленинградской области были найдены мертвыми супруги. Тела 40-летней женщины и ее 48-летнего мужа находились в квартире родственников в доме 10 по улице Маяковского. Трупы были обнаружены днем 17 октября 2022 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На теле 40-летней женщины не выявлено внешних признаков насильственной смерти. Труп 48-летнего мужчины висел на перекладине дверной коробки, - рассказал источник.

При осмотре тела женщины специалисты обнаружили на нем следы разложения. Вполне вероятно, что супруга умерла намного раньше, чем ее муж.

На данный момент тела направлены в морг для установления причин смерти. Полиции предстоит выяснить, что же случилось с семейной парой.